Сенатор Джабаров уличил США во вранье из-за обвинений в сливе ответа по безопасности
Парламентарий напомнил, что конфиденциальные документы опубликовала старинная газета страны – члена НАТО.
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал замгоссекретаря США Викторию Нуланд за слова о том, что Москва могла организовать утечку ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что американские представители "настолько смешно выглядят", что им уже никто не верит.
"Я думаю, что вся мировая общественность просто перестала верить этому вранью, которое американцы поставили на поток. Есть обращение России по поводу своей безопасности, есть конкретный ответ американцев, мы узнали об этом из публикации в El País. El País — старинная испанская газета страны – члена НАТО, какие утечки?" — сказал он в беседе с RT.
Джабаров заявил, что "постоянное враньё" у США уже вошло в правило, а также задался вопросом — неужели нечем больше заняться? При этом он отметил, что есть конкретные проблемы, и призвал в таком случае решать их.
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Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине. Позже замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности. Обвинениям совсем не удивился замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявив, что не видит ничего нового в попытке переложить на Москву всю ответственность. При этом посольство РФ отвергло обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к словам Нуланд.
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