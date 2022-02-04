Сенатор Джабаров уличил США во вранье из-за обвинений в сливе ответа по безопасности

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал замгоссекретаря США Викторию Нуланд за слова о том, что Москва могла организовать утечку ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что американские представители "настолько смешно выглядят", что им уже никто не верит.

"Я думаю, что вся мировая общественность просто перестала верить этому вранью, которое американцы поставили на поток. Есть обращение России по поводу своей безопасности, есть конкретный ответ американцев, мы узнали об этом из публикации в El País. El País — старинная испанская газета страны – члена НАТО, какие утечки?" — сказал он в беседе с RT.