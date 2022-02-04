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Россиянин нашёл угнанный Range Rover матери на сайте объявлений и поехал за ним в Москву

Продавец рассказал ему, а заодно и полицейским, что приобрёл автомобиль в 2020 году в другом городе.

4 февраля, 14:15
<p>Пропавший Range Rover © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавший Range Rover © Telegram / SHOT

Житель Нижегородской области обнаружил автомобиль, угнанный у его матери больше года назад, на сайте объявлений. В полиции ему предложили встретиться с продавцом самостоятельно и уже на месте вызвать правоохранителей, пишет телеграм-канал SHOT.

Летом 2019 года 62-летняя жительница Балахны приобрела подержанный Range Rover и решила его отремонтировать. Незамысловатую задачу она возложила на сына, который загнал внедорожник в автосервис. Вот только забирать машину мужчина не торопился и опомнился лишь спустя год, когда сервис уже закрылся, а вместе с ним исчез и "рендж".

В полиции к владельцам автомобиля отнеслись скептически, главным образом из-за того, что те бросили транспорт в автосервисе на целый год. Однако ещё через полгода сын хозяйки обнаружил машину на доске объявлений. Range Rover продавался в Москве за полтора миллиона рублей. С этими данными мужчина вновь пошёл в полицию, но там ему посоветовали сперва встретиться с продавцом, а уже потом вызывать правоохранителей. Тот советом воспользовался и поехал в столицу. Приехавшие на место сотрудники изъяли внедорожник и опросили продавца, который рассказал, что купил машину в Нижнем Новгороде ещё в 2020 году. Теперь полицейским предстоит пролить свет на таинственные передвижения "ренджа".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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