Россиянин нашёл угнанный Range Rover матери на сайте объявлений и поехал за ним в Москву

Житель Нижегородской области обнаружил автомобиль, угнанный у его матери больше года назад, на сайте объявлений. В полиции ему предложили встретиться с продавцом самостоятельно и уже на месте вызвать правоохранителей, пишет телеграм-канал SHOT.

Летом 2019 года 62-летняя жительница Балахны приобрела подержанный Range Rover и решила его отремонтировать. Незамысловатую задачу она возложила на сына, который загнал внедорожник в автосервис. Вот только забирать машину мужчина не торопился и опомнился лишь спустя год, когда сервис уже закрылся, а вместе с ним исчез и "рендж".

В полиции к владельцам автомобиля отнеслись скептически, главным образом из-за того, что те бросили транспорт в автосервисе на целый год. Однако ещё через полгода сын хозяйки обнаружил машину на доске объявлений. Range Rover продавался в Москве за полтора миллиона рублей. С этими данными мужчина вновь пошёл в полицию, но там ему посоветовали сперва встретиться с продавцом, а уже потом вызывать правоохранителей. Тот советом воспользовался и поехал в столицу. Приехавшие на место сотрудники изъяли внедорожник и опросили продавца, который рассказал, что купил машину в Нижнем Новгороде ещё в 2020 году. Теперь полицейским предстоит пролить свет на таинственные передвижения "ренджа".