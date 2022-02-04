В Москве ночная гостья обокрала диджея и экс-звезду "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса

В Москве ночная гостья ограбила диджея и бывшего участника "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса. Девушка забрала из квартиры знакомого его куртку, футболку и кеды, а также нижнее бельё, одежду и ноутбук, которые принадлежали возлюбленной молодого человека, сообщает телеграм-канал SHOT .

По его данным, Габриэль познакомился с девушкой по имени Марина ночью, когда пошёл в продуктовый магазин. С ней был парень, представившийся Князем. Недолго думая, диджей пригласил пару к себе домой для продолжения знакомства. Молодые люди развлекались, выпивали. Вскоре Князь ушёл, оставив подругу наедине с Габриэлем. Под утро, когда хозяин квартиры уснул, Марина тоже ушла, прихватив с собой вещи нового "друга". Пропажу обнаружила девушка молодого человека, она и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, подозреваемую уже задержали.