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В Москве ночная гостья обокрала диджея и экс-звезду "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса

Пропажу обнаружила девушка молодого человека, она и обратилась в полицию. Правоохранители уже задержали подозреваемую.

4 февраля, 14:01
<p>Диджей Габриэль Диас-Альварес. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/34071" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Диджей Габриэль Диас-Альварес. Фото © SHOT

В Москве ночная гостья ограбила диджея и бывшего участника "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса. Девушка забрала из квартиры знакомого его куртку, футболку и кеды, а также нижнее бельё, одежду и ноутбук, которые принадлежали возлюбленной молодого человека, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, Габриэль познакомился с девушкой по имени Марина ночью, когда пошёл в продуктовый магазин. С ней был парень, представившийся Князем. Недолго думая, диджей пригласил пару к себе домой для продолжения знакомства. Молодые люди развлекались, выпивали. Вскоре Князь ушёл, оставив подругу наедине с Габриэлем. Под утро, когда хозяин квартиры уснул, Марина тоже ушла, прихватив с собой вещи нового "друга". Пропажу обнаружила девушка молодого человека, она и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, подозреваемую уже задержали.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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