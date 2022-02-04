Сенатор Ковитиди: Украина в НАТО станет ещё токсичнее

Милитаризация Украины и её открытое нежелание исполнять Минские соглашения на фоне активного приближения НАТО к российским границам вызывают обеспокоенность не только у Москвы. Об этом в пятницу заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Таким образом, она согласилась с мнением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что власти Киева, похоже, решили поставить крест на минских соглашениях.

"Украина как поставщик конфликтов (как внутренних, так и внешних) в НАТО станет ещё токсичнее как для России, так и для европейской безопасности. И это уже чётко понимают в Европе", — приводит слова сенатора RT.

По словам Ковитиди, к украинской ситуации стали относиться с тревогой даже в США. Этим она объяснила тот факт, что конгрессмены от Демократической партии ранее раскритиковали Белый дома за планы по развёртыванию дополнительных войск в Восточной Европе.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.