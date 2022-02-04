В El Pais туманно высказались о том, кто слил газете ответ США и НАТО по безопасности
Подозрения Вашингтона в адрес Москвы там объяснили тем, что в РФ изначально публично выражали желание обнародовать документы.
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Испанская газета El Pais отказалась подтверждать или опровергать заявления США о якобы причастности России к утечке конфиденциального документа с ответом Запада на предложения по безопасности. Главный редактор международной редакции Люсия Абельян объяснила, что издание не может раскрывать свои источники.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы не можем раскрывать источники", — приводит её слова ТАСС.
Она отметила, что понимает слова США о причастности России, потому что изначально публично как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, так и другие представители Москвы выразили желание обнародовать документы. То есть они были стороной, которая продемонстрировала готовность к публикации, объяснила Абельян.
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Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине. Позже замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности. Обвинениям совсем не удивился замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявив, что не видит ничего нового в попытке переложить на Москву всю ответственность. При этом Посольство РФ отвергло обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к словам Нуланд.
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Комментариев: 1
а в любом случае, ничего конкретного США так и не сказали