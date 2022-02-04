В El Pais туманно высказались о том, кто слил газете ответ США и НАТО по безопасности

Испанская газета El Pais отказалась подтверждать или опровергать заявления США о якобы причастности России к утечке конфиденциального документа с ответом Запада на предложения по безопасности. Главный редактор международной редакции Люсия Абельян объяснила, что издание не может раскрывать свои источники.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы не можем раскрывать источники", — приводит её слова ТАСС.