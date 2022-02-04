Названы самые популярные специальности у школьников и студентов в России
Зачастую за помощью в трудоустройстве молодые россияне обращаются в Центр занятости.
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Начальник отдела активных программ Центра занятости населения Наталия Чернега в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала, какими профессиями и специальностями интересуются школьники и студенты в качестве временной подработки.
По словам эксперта, наибольшее предпочтение школьники отдают работе, связанной с компьютерами и IT-технологиями. При этом в большинстве случаев за помощью в трудоустройстве они приходят именно в Центр занятости.
Также студенты проявляют большой интерес к сфере гостиничного или ресторанного бизнеса. Как они сами отмечают, именно там учащимся было бы удобно подрабатывать в свободное от занятий время. Однако рассматривают и варианты в самых разных направлениях, на которые часто соглашаются.
А ранее Лайф рассказывал, что более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет. Большинство устроилось на работу, чтобы иметь карманные деньги, а также ради чувства независимости. При этом многие искали вакансии через своих родственников или знакомых.
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