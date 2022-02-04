Названы самые популярные специальности у школьников и студентов в России

Начальник отдела активных программ Центра занятости населения Наталия Чернега в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала, какими профессиями и специальностями интересуются школьники и студенты в качестве временной подработки.

По словам эксперта, наибольшее предпочтение школьники отдают работе, связанной с компьютерами и IT-технологиями. При этом в большинстве случаев за помощью в трудоустройстве они приходят именно в Центр занятости.

Также студенты проявляют большой интерес к сфере гостиничного или ресторанного бизнеса. Как они сами отмечают, именно там учащимся было бы удобно подрабатывать в свободное от занятий время. Однако рассматривают и варианты в самых разных направлениях, на которые часто соглашаются.