Холдинг VK присоединился к флешмобу в поддержку российских олимпийцев #wewillROCyou

В день открытия Олимпийских игр флешмоб в поддержку российских спортсменов #wewillROCyou поддержали холдинг VK и многочисленные знаменитости.

Социальная сеть VK в преддверии XXIV зимних Игр запускает тематическую ленту "Пекин-2022", которая расскажет о значимых событиях соревнований. Кроме того, поддержать кампанию могут и пользователи "Клипов". Для этого юзеры сервиса должны выложить короткий ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске, на которой изображены олимпийский факел и слоган кампании. Помимо этого в социальной сети "Одноклассники", также входящей в холдинг VK, появились рамки для фото с хештегом #wewillROCyou.

Примечательно также, что сегодня в "Тиктоке" был запущен челлендж в поддержку отечественных спортсменов. В день открытия олимпиады тиктокеры обыгрывают простую мысль: "Родился в России — готов к Олимпиаде". Они демонстрируют, что для русского снег — родная стихия, и выкладывают, конечно же, ролики с хештегом #wewillROCyou. Кампанию подхватили по всей стране. Например, на Урале певица Катерина Expromt записала песню в поддержку олимпийцев, а местные блогеры распространили композицию.