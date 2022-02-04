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Холдинг VK присоединился к флешмобу в поддержку российских олимпийцев #wewillROCyou

А в "Тиктоке" запущен челлендж, где блогеры обыгрывают простую мысль: "Родился в России — готов к Олимпиаде".

4 февраля, 14:10
<p>Певица Катерина Expromt и её клип в поддержку олимпийцев. Фото © <a href="https://disk.yandex.ru/d/d8y6LCSmPw0OAQ/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202022.mp4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Expromt</a> </p>

Певица Катерина Expromt и её клип в поддержку олимпийцев. Фото © Expromt

В день открытия Олимпийских игр флешмоб в поддержку российских спортсменов #wewillROCyou поддержали холдинг VK и многочисленные знаменитости.

Социальная сеть VK в преддверии XXIV зимних Игр запускает тематическую ленту "Пекин-2022", которая расскажет о значимых событиях соревнований. Кроме того, поддержать кампанию могут и пользователи "Клипов". Для этого юзеры сервиса должны выложить короткий ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске, на которой изображены олимпийский факел и слоган кампании. Помимо этого в социальной сети "Одноклассники", также входящей в холдинг VK, появились рамки для фото с хештегом #wewillROCyou.

Примечательно также, что сегодня в "Тиктоке" был запущен челлендж в поддержку отечественных спортсменов. В день открытия олимпиады тиктокеры обыгрывают простую мысль: "Родился в России — готов к Олимпиаде". Они демонстрируют, что для русского снег — родная стихия, и выкладывают, конечно же, ролики с хештегом #wewillROCyou. Кампанию подхватили по всей стране. Например, на Урале певица Катерина Expromt записала песню в поддержку олимпийцев, а местные блогеры распространили композицию.

Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

А ещё Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьёв и другие звезды высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Кстати, такой импровизированный флешмоб запустил Сергей Жуков, который первым записал подобное видео. А блогер Рипси и вовсе запустила маску в "Инстаграм" в поддержку нашей сборной и упомянула хештег #wewillROCyou.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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