Космонавт Корниенко объяснил, как на МКС защищаются от солнечной радиации

Космонавты на МКС первыми принимают на себя удар при большой активности Солнца. Лётчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал телеканалу "Звезда", как на станции удаётся защититься от чрезмерного радиационного излучения.

"Если очень большая солнечная активность, нам Земля рекомендует уйти в определённые отсеки, где снижается уровень радиации. То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может, ещё что-то. И всё это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией", — пояснил Корниенко.