Космонавт Корниенко объяснил, как на МКС защищаются от солнечной радиации
На орбитальной станции есть специальной отсек, куда уходит экипаж, чтобы переждать поток опасных солнечных лучей.
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Космонавты на МКС первыми принимают на себя удар при большой активности Солнца. Лётчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал телеканалу "Звезда", как на станции удаётся защититься от чрезмерного радиационного излучения.
"Если очень большая солнечная активность, нам Земля рекомендует уйти в определённые отсеки, где снижается уровень радиации. То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может, ещё что-то. И всё это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией", — пояснил Корниенко.
Напомним, ранее была зафиксирована вспышка на Солнце, которая повлекла за собой магнитную бурю на Земле. Она продолжалась в течение четырёх часов 3 февраля. Как сообщается, буря способна нарушить работу энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.
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