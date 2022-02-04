Надежды в биатлоне и лыжах: Расписание первого дня Олимпиады в Пекине

Первый соревновательный день Олимпиады в Пекине побалует поклонников зимних видов спорта целым рядом интересных соревнований в самых разных уголках столицы Поднебесной. Есть за чем понаблюдать и поклонникам сборной России.

Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

Юлия Ступак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Первый комплект медалей разыграют женщины в достаточно непростом испытании — скиатлоне. Сначала спортсменки пробегут 7,5 километра классическим стилем, затем смена лыж и аналогичная дистанция, но уже коньковым ходом. Шансы у наших девушек есть, тем более что состав достаточно боевой.

Сборную России в скиатлоне представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Если за золото побороться будет сложно, то вот за награды наша команда будет сражаться до последнего. В прямом эфире гонку покажет телеканал "Россия-1". Начало трансляции — в 10:45 (здесь и далее время московское).

Биатлон. Смешанная эстафета

Александр Логинов. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Любимый миллионами биатлон в первый день также подарит миру порцию новых олимпийских чемпионов. Свои медали получат сильнейшие в смешанной эстафете. Сначала две женщины, а потом и двое мужчин пробегут шесть километров с двумя огневыми рубежами. Всё как всегда.

Шансы у нашей сборной на медаль, причём любую, высокие. На январских этапах национальная команда здорово себя показывала, а на старт выйдет сильнейший состав: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Главные соперники — команды Норвегии, Швеции, Франции и Германии. В прямом эфире эстафету покажет Первый канал. Начало в 11:45.

Конькобежный спорт. Женщины, 3000 метров

Наталья Воронина. Фото © ТАСС / AP Photo / Rick Bowme

Ещё один комплект наград разыграют конькобежки на дистанции 3000 метров. И здесь вновь сборная России может рассчитывать на награды. Пусть и не самые серьёзные, но надеяться нужно до последнего.

Наталье Ворониной ближе, скорее, дистанция в 5000 метров, где она брала бронзу Игр в Пхёнчхане, однако и на дистанции немногим короче можно себя попробовать. Ещё одна представительница России — Евгения Лаленкова — не баловала результатами в этом сезоне Кубка мира, однако посмотрим, как получится проявить себя на олимпийском льду. Посмотреть за баталиями можно на телеканале "Матч ТВ" в 11:35.

Хоккей. Женщины

Женская сборная России по хоккею. Фото © fhr.ru

Женская сборная России по хоккею удачно стартовала на Олимпиаде, разгромив в первой игре команду Швейцарии со счётом 5:2. И это с учётом того, с какими проблемами столкнулись представители нашей страны.

Однако дальше соперники будут гораздо более серьёзные. Свой второй матч на турнире наша сборная проведёт против команды США. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч ТВ", начало в 16:35.

Санный спорт. Мужчины, первые попытки

Семен Павличенко. Фото © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Саночники завтра лишь начнут свои соревнования на Олимпиаде. Первые две попытки спортсмены проведут в стартовый день. Сборную России представят сразу три спортсмена: Семён Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич. Отметим, что свою тренировку проведут и женщины, где у нас тоже три представительницы: Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Катникова. Мужские же соревнования начнутся в 11:20.

Шорт-трек. Смешанная эстафета, женщины (500 м), мужчины (1000 м)

Екатерина Ефременкова. Фото © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Первый комплект медалей завтра же разыграют представители шорт-трека. Случится это в смешанной эстафете, которая начнётся со стадии четвертьфинала. Наша команда побежит вместе с соперниками из Венгрии, Японии и США.