Шрёдер может войти в совет директоров "Газпрома" вместо зятя Назарбаева

В совет директоров "Газпрома" может войти бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер. Его кандидатура значится в утверждённом списке претендентов. Шрёдер был внесён туда вместо председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщается на официальном сайте компании, кроме бывшего канцлера ФРГ для избрания в новый состав совета были выдвинуты вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Избрание в совет директоров "Газпрома" пройдёт на годовом собрании акционеров. Оно состоится 30 июня, заседание планируется провести в Санкт-Петербурге в очном формате.