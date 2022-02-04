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Шрёдер может войти в совет директоров "Газпрома" вместо зятя Назарбаева

Решение примут на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Заседание планируется провести в Санкт-Петербурге в очном формате.

4 февраля, 14:38
<p>Герхард Шрёдер. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance</p>

Герхард Шрёдер. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

В совет директоров "Газпрома" может войти бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер. Его кандидатура значится в утверждённом списке претендентов. Шрёдер был внесён туда вместо председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщается на официальном сайте компании, кроме бывшего канцлера ФРГ для избрания в новый состав совета были выдвинуты вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Избрание в совет директоров "Газпрома" пройдёт на годовом собрании акционеров. Оно состоится 30 июня, заседание планируется провести в Санкт-Петербурге в очном формате.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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