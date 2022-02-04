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Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2"

Процедура была приостановлена в середине ноября прошлого года из-за вопросов организационно-правового характера.

4 февраля, 14:32

Газопровод "Северный поток – 2". Фото © Getty Images / Sean Gallup

В Германии запустят процедуру сертификации оператора "Северного потока – 2", которая была ранее приостановлена, когда получат все необходимые документы. Об этом заявила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон.

"Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно её возобновит, как только у него будет полный набор документов", — уточнила Барон в ходе брифинга, но отказалась детальнее разъяснить вопрос, переадресовав его регулятору.

Ранее посол США Джон Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.

Немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2"

Немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2"

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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