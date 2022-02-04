Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2"

В Германии запустят процедуру сертификации оператора "Северного потока – 2", которая была ранее приостановлена, когда получат все необходимые документы. Об этом заявила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон.

"Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно её возобновит, как только у него будет полный набор документов", — уточнила Барон в ходе брифинга, но отказалась детальнее разъяснить вопрос, переадресовав его регулятору.