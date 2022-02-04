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Попова заявила о замедлении темпов распространения "омикрона" в России и Европе

На новый подвид ВА.2 в нашей стране приходится около 3% всех заражений, добавила глава Роспотребнадзора.

4 февраля, 14:48

Анна Попова. Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Темпы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России и некоторых странах Европы несколько замедлились, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По данным главы Роспотребнадзора, около 3% всех заражений "омикроном" в нашей стране приходится на подвид ВА.2, который был выявлен 13 января.

Попова: "Омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа

Попова: "Омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа

А ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в России уже к концу текущей недели или в начале следующей пройдёт пик заболеваемости "омикроном". При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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