Попова заявила о замедлении темпов распространения "омикрона" в России и Европе

Темпы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России и некоторых странах Европы несколько замедлились, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По данным главы Роспотребнадзора, около 3% всех заражений "омикроном" в нашей стране приходится на подвид ВА.2, который был выявлен 13 января.