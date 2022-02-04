Генетик Исаев назвал сроки спада заболеваемости ковидом в России
Сейчас не только пик текущей волны, но и высшая точка кривой заражений за всю пандемию, уверен специалист.
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Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что текущая волна коронавируса отличается максимальной амплитудой по сравнению с предыдущими.
"По моим оценкам, пик госпитализаций стоит ожидать в конце этой недели, а потом заболеваемость постепенно пойдёт на спад", — предположил генетик в беседе с "Газетой.ru".
А ещё, по оценке специалиста, в дальнейшем волны коронавируса уже не будут такими масштабными, а количество заболевших однозначно будет ниже. То есть сейчас не только пик текущей волны, но и высшая точка кривой заболеваемости за всю пандемию, уверен Андрей Исаев.
Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что переболевшие "дельтой" могут подхватить "омикрон" уже через месяц. По словам эксперта, чем больше антител в организме, тем меньше риски вновь заболеть ковидом. Если титр ниже 1000–2000 BAU, то это уже не защищает от нового штамма.
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