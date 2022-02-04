НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Генетик Исаев назвал сроки спада заболеваемости ковидом в России

Сейчас не только пик текущей волны, но и высшая точка кривой заражений за всю пандемию, уверен специалист.

4 февраля, 14:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что текущая волна коронавируса отличается максимальной амплитудой по сравнению с предыдущими.

"По моим оценкам, пик госпитализаций стоит ожидать в конце этой недели, а потом заболеваемость постепенно пойдёт на спад", — предположил генетик в беседе с "Газетой.ru".

А ещё, по оценке специалиста, в дальнейшем волны коронавируса уже не будут такими масштабными, а количество заболевших однозначно будет ниже. То есть сейчас не только пик текущей волны, но и высшая точка кривой заболеваемости за всю пандемию, уверен Андрей Исаев.

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что переболевшие "дельтой" могут подхватить "омикрон" уже через месяц. По словам эксперта, чем больше антител в организме, тем меньше риски вновь заболеть ковидом. Если титр ниже 1000–2000 BAU, то это уже не защищает от нового штамма.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1