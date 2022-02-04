Путин с трибуны поприветствовал российских атлетов на открытии Олимпиады в Пекине

Президент России приветствует сборную страны на Олимпиаде. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов во время их выхода на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Во время шествия российской сборной под нейтральным флагом Путин поднялся с трибуны и помахал олимпийцам. На кадрах с трансляции видно, что президент страны сидит один, поэтому на нём нет защитной маски. На отдельной трибуне стадиона "Птичье гнездо" расположился председатель КНР Си Цзиньпин с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Оба были в медицинских масках и на расстоянии, установленном правилами противоэпидемиологической безопасности.

Напомним, что участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине является заключительным этапом поездки российского лидера в Китай. Ранее Владимир Путин провёл встречу с председателем Си Цзиньпином. Переговоры длились более трёх часов и прошли в два этапа — с делегацией и в формате тет-а-тет.