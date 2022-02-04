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Путин с трибуны поприветствовал российских атлетов на открытии Олимпиады в Пекине

Спортсмены появились под 46-м номером, они шествовали под нейтральным флагом с триколором и символом Игр.

4 февраля, 14:56

Владимир Путин на Олимпиаде в Пекине. Кадр из видео © LIFE

Президент России приветствует сборную страны на Олимпиаде. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов во время их выхода на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Во время шествия российской сборной под нейтральным флагом Путин поднялся с трибуны и помахал олимпийцам. На кадрах с трансляции видно, что президент страны сидит один, поэтому на нём нет защитной маски. На отдельной трибуне стадиона "Птичье гнездо" расположился председатель КНР Си Цзиньпин с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Оба были в медицинских масках и на расстоянии, установленном правилами противоэпидемиологической безопасности.

Напомним, что участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине является заключительным этапом поездки российского лидера в Китай. Ранее Владимир Путин провёл встречу с председателем Си Цзиньпином. Переговоры длились более трёх часов и прошли в два этапа — с делегацией и в формате тет-а-тет.

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Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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