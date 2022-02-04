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Автоюрист Славнов оценил идею лишать водителей-новичков прав после трёх ДТП

По словам эксперта, это не уменьшит число происшествий на дорогах, потому как чаще всего их участниками становятся вовсе не начинающие автолюбители.

4 февраля, 15:05

Фото © Pixabay

Нет смысла лишать автомобилистов-новичков прав за участие в трёх и более ДТП. Часто такие водители попадают лишь в незначительные автоинциденты. Например, царапают машину во время парковки. Гораздо большую опасность представляют злостные нарушители на дорогах, ими следует заняться. Об этом рассказал автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Если водитель систематически нарушает ПДД и у него в год по 20–30 штрафов, как у некоторых блогеров, тогда можно смело лишать его прав. Он асоциальный водитель", — сказал он газете "Вечерняя Москва".

К тому же если человек постоянно попадает в ДТП, то страховка будет обходиться ему дороже. А страховая компания может и вовсе внести такого нарушителя в чёрный список, напомнил автоюрист.

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Ранее Лайф писал, что зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать начинающих водителей прав после трёх ДТП. По мнению автора инициативы, это может стать дополнительным стимулом к спокойной езде для молодых автомобилистов, а также уберёт с дорог безответственных участников движения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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