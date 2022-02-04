Автоюрист Славнов оценил идею лишать водителей-новичков прав после трёх ДТП

Нет смысла лишать автомобилистов-новичков прав за участие в трёх и более ДТП. Часто такие водители попадают лишь в незначительные автоинциденты. Например, царапают машину во время парковки. Гораздо большую опасность представляют злостные нарушители на дорогах, ими следует заняться. Об этом рассказал автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Если водитель систематически нарушает ПДД и у него в год по 20–30 штрафов, как у некоторых блогеров, тогда можно смело лишать его прав. Он асоциальный водитель", — сказал он газете "Вечерняя Москва".

К тому же если человек постоянно попадает в ДТП, то страховка будет обходиться ему дороже. А страховая компания может и вовсе внести такого нарушителя в чёрный список, напомнил автоюрист.