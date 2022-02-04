НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Минюст РФ включил в список нежелательных польскую WOT Foundation

Ранее в Генпрокуратуре отмечали, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" России.

4 февраля, 15:10
<p>Здание Министерства юстиции РФ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Здание Министерства юстиции РФ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Минюст РФ внёс польскую неправительственную организацию WOT Foundation* в список нежелательных.

"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 25 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Минюст внёс в реестр иноагентов группы ЛГБТ из Краснодарского края и Петербурга

Минюст внёс в реестр иноагентов группы ЛГБТ из Краснодарского края и Петербурга

Напомним, ранее Генпрокуратура России признала WOT Foundation нежелательной на территории страны. Надзорный орган отмечал, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1