Минюст РФ включил в список нежелательных польскую WOT Foundation
Ранее в Генпрокуратуре отмечали, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" России.
Здание Министерства юстиции РФ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Минюст РФ внёс польскую неправительственную организацию WOT Foundation* в список нежелательных.
"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 25 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее Генпрокуратура России признала WOT Foundation нежелательной на территории страны. Надзорный орган отмечал, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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