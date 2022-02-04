Минюст РФ включил в список нежелательных польскую WOT Foundation

"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 25 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.