Бобслеист Зубков назвал ПЦР-тестирование на Олимпиаде лотереей для атлетов

Бобслеист, серебряный призёр ОИ-2006, чемпион мира и знаменосец России на Олимпиаде в Сочи 2014 года Александр Зубков рассказал о стрессе на Играх в Пекине из-за ПЦР-тестов на ковид. По его словам, спортсмены переживают из-за результатов, ведь положительный мазок может перечеркнуть выступления, к которым они так упорно готовятся.

"Что касается шансов, конечно, это лотерея, в которой могут пострадать и наши, и зарубежные спортсмены из-за положительных ПЦР-тестов. Это очень нервирует и вносит дисбаланс в тренировочный процесс при подготовке к выступлению", — сказал Зубков в беседе с телеканалом "360".

Однако спортсмен всё равно надеется и верит, что наша сборная сможет достойно себя показать и успешно выступить на Олимпиаде. Зубков отметил, что ребята в бобслее и скелетоне обязаны бороться, ведь в Пекин поехал "звёздный состав". Они должны настраиваться и бороться за олимпийские медали, заключил он.