Пять самых красивых спортсменок из России, которые поехали на Олимпиаду и случайно влюбили в себя Пекин

Наталья Непряева

Наталья Непряева. Фото © Instagram / natali_nepryaeva

Совсем недавно Наталья вошла в историю — девушка стала первой россиянкой, которая победила на "Тур де ски" в общем зачёте. На Олимпиаде в Пекине она будет представлять нашу страну в скиатлоне, десятке классикой, эстафете, командном и индивидуальном спринтах. Надеемся на призовые места и даже золото. В своих соцсетях девушка регулярно показывает усиленные тренировки. Подготовка к соревнованиям не прекращается ни осенью, ни летом.

Анастасия Мишина

Анастасия Мишина. Фото © Instagram / nastia_ice

Мишина вместе с напарником Александром Галлямовым — главные фавориты в соревновании спортивных пар. В короткой программе они заняли только второе место, но у дуэта ещё есть все шансы показать, на что он способен. Ранее спортсмены уже не раз доказывали, что они — одни из самых достойных. В отличие от многих спортсменок в этой подборке, Настя разделяет свою спортивную карьеру и остальную жизнь. Она любит путешествовать, кофе и тренируется не только на катке — фитнес тоже помогает 20-летней россиянке оставаться в форме.

Виктория Синицина

Виктория Синицина. Фото © Instagram / victoria_sinitsina

Синицина выступает в паре с Кацалаповым. В первый день ребята уступили американцам из-за ошибки Никиты и заняли вторую строчку в зачёте. Но Виктория не сдаётся. "Это только начало. Работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки", — написала девушка в своём инстаграме. Помимо спорта фигуристка часто снимается в качестве фотомодели. Ничего удивительного: внешность у Вики действительно для этого идеально подходит.

Камила Валиева

Камила Валиева. Фото © Instagram / kamilavalieva26

Камила — одна из самых молодых спортсменок российской делегации. Девушке всего 15 лет, но спортивных заслуг у неё столько, что некоторым людям не удавалось накопить и за всю жизнь. Несмотря на титанические нагрузки, Камила умудряется ещё и наслаждаться детством — в "Инстаграме" часто мелькают любимый пёс, путешествия и парки развлечений. Правда, сейчас юной звёздочке совсем не до этого, ведь она — главный претендент на золото Олимпиады в женском одиночном катании.

Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото © Instagram / zasport, jmedvedevaj