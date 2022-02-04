Пять самых красивых спортсменок из России, которые поехали на Олимпиаду и случайно влюбили в себя Пекин
Зимняя Олимпиада – 2022 только началась и уже ставит рекорды. Впервые девушки составили 45% от всех участников соревнований, и самые талантливые и привлекательные, разумеется, представляют Россию.
Виктория Синицина и Наталья Непряева. Фото © Instagram / victoria_sinitsina, natali_nepryaeva
Наталья Непряева
Наталья Непряева. Фото © Instagram / natali_nepryaeva
Совсем недавно Наталья вошла в историю — девушка стала первой россиянкой, которая победила на "Тур де ски" в общем зачёте. На Олимпиаде в Пекине она будет представлять нашу страну в скиатлоне, десятке классикой, эстафете, командном и индивидуальном спринтах. Надеемся на призовые места и даже золото. В своих соцсетях девушка регулярно показывает усиленные тренировки. Подготовка к соревнованиям не прекращается ни осенью, ни летом.
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина. Фото © Instagram / nastia_ice
Мишина вместе с напарником Александром Галлямовым — главные фавориты в соревновании спортивных пар. В короткой программе они заняли только второе место, но у дуэта ещё есть все шансы показать, на что он способен. Ранее спортсмены уже не раз доказывали, что они — одни из самых достойных. В отличие от многих спортсменок в этой подборке, Настя разделяет свою спортивную карьеру и остальную жизнь. Она любит путешествовать, кофе и тренируется не только на катке — фитнес тоже помогает 20-летней россиянке оставаться в форме.
Виктория Синицина
Виктория Синицина. Фото © Instagram / victoria_sinitsina
Синицина выступает в паре с Кацалаповым. В первый день ребята уступили американцам из-за ошибки Никиты и заняли вторую строчку в зачёте. Но Виктория не сдаётся. "Это только начало. Работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки", — написала девушка в своём инстаграме. Помимо спорта фигуристка часто снимается в качестве фотомодели. Ничего удивительного: внешность у Вики действительно для этого идеально подходит.
Камила Валиева
Камила Валиева. Фото © Instagram / kamilavalieva26
Камила — одна из самых молодых спортсменок российской делегации. Девушке всего 15 лет, но спортивных заслуг у неё столько, что некоторым людям не удавалось накопить и за всю жизнь. Несмотря на титанические нагрузки, Камила умудряется ещё и наслаждаться детством — в "Инстаграме" часто мелькают любимый пёс, путешествия и парки развлечений. Правда, сейчас юной звёздочке совсем не до этого, ведь она — главный претендент на золото Олимпиады в женском одиночном катании.
Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото © Instagram / zasport, jmedvedevaj
Женю Медведеву знают даже те, кто не знаком с фигурным катанием или спортом вообще. За последний год девушка сильно прославилась, во многом благодаря своему напарнику на шоу "Ледниковый период" — Дане Милохину. Девушка последовала примеру тиктокера, завела аккаунт и теперь активно монетизирует свою популярность: рекламных постов в блоге не сосчитать. Но это никак не умаляет её заслуги в спорте. Фигуристка также будет представлять нашу страну на Олимпиаде и уже даже успела попасть в заголовки с приключениями из олимпийской деревни.
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