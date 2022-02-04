Почему Амиран Сардаров развёлся с внучкой первого президента Узбекистана, не прожив с ней и года
Амиран и его юная любовь Мариам Тилляева объявили о том, что стали мужем и женой, в прошлом апреле. Не дождавшись ситцевой свадьбы, супруги разошлись, но почему-то никто не удивился.
С самого начала ни близкие пары, ни фанаты не верили в то, что брак этих двух популярных личностей приведёт хоть к чему-то хорошему. Мариам — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, девушка из очень обеспеченной семьи. Она с 14 лет живёт в Штатах, где с ней и познакомился Сардаров, когда переехал туда в 2020-м, сославшись на удручающую обстановку с коронавирусом. На момент свадьбы ребята были знакомы несколько месяцев, поэтому новость о браке сильно ошарашила всех. Многих это даже натолкнуло на мысль, что всё это лишь ради хайпа. Торжество больше походило на намёк, хотя молодожёны вполне себе могли позволить что-то попышнее — средств у них явно хватало.
Если Амиран и Мариам действительно заключили фиктивный брак, но ничего удивительного, что он распался так быстро — все видео отсняты, публикации в СМИ получены, а фотографии в соцсетях опубликованы. В "Инстаграме" Сардаров выложил пост, в котором объявил: отношениям пришёл конец: "Мы с Машей расстались, увы, но так бывает. <...> Уверен, всё самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдёшь своё счастье. Спасибо тебе за прекрасное время".
Хотя ребята версию со свадьбой ради хайпа опровергали с самого начала — просто всё решилось очень спонтанно, вот и торжество было скромным. И, как оказалось, эта версия тоже имеет право на существование. Ведь поспешные решения, особенно связанные с браком, никогда не заканчиваются ничем хорошим. По всей видимости, всё произошло именно так. Познакомившись с супругом поближе, Мариам поняла, что связала жизнь не с тем человеком: "К сожалению, когда мы приехали в Россию, он стал совершенно другим и чужим мне человеком и разочаровал меня во многих вещах", — поделилась девушка в разговоре с журналистами People News.
Мариам Тилляева. Фото © Instagram / mashatilly
Правда, некоторые неурядицы в отношениях Сардарова и Тилляевой можно было заметить ещё до развода. Причём некоторые из них были весьма серьёзными. По факту брак начался со скандала. Тогда Амиран опубликовал в своём блоге фотографию супруги без трусов, пишет Starhit. Конечно, это не понравилось семье Мариам. В итоге блогеру пришлось извиняться и перед супругой, и перед её влиятельными родителями: "Хотел бы принести свои извинения жене и её семье. Хотел пошутить — получилось неудачно. Ещё раз приношу свои извинения перед уважаемой семьёй Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение". Но, как позже выяснилось, извинениями ситуацию было не исправить.
Родители Мариам Тимур Тилляев и Лола Каримова. Фото © ТАСС / Visual via ZUMA Press
В декабре 2021-го Амиран пришёл к Басте на шоу "Вопрос ребром", где рассказал, что родственники жены его так и не приняли: "Я так скажу, мы не общаемся с её родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться". Но будет неправильным упустить тот факт, что Сардаров — не единственный, кто виноват в разрыве. Блогер уже говорил, что у супруги есть проблемы с ревностью и якобы девушка даже взламывала его аккаунты, чтобы посмотреть, с кем он там переписывается.
В любом случае официального и чёткого заявления о том, что же стало причиной разрыва, нет — остаётся только ждать, пока бывшие супруги решат поделиться своей историей с миром.
WOW-stars
Стало известно, кто станет следующим "холостяком" и почему участницам шоу перед ним не устоять
вчера в 16:30
Децл, Фриске и другие: 5 российских звёзд, которые покинули фанатов, не дожив и до 40 лет
вчера в 16:00
Откуда у Александра Абдулова взялись "внебрачные дети", которые устроили цирк на федеральном ТВ
вчера в 14:38
Комментариев: 0