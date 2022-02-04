Почему Амиран Сардаров развёлся с внучкой первого президента Узбекистана, не прожив с ней и года

С самого начала ни близкие пары, ни фанаты не верили в то, что брак этих двух популярных личностей приведёт хоть к чему-то хорошему. Мариам — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, девушка из очень обеспеченной семьи. Она с 14 лет живёт в Штатах, где с ней и познакомился Сардаров, когда переехал туда в 2020-м, сославшись на удручающую обстановку с коронавирусом. На момент свадьбы ребята были знакомы несколько месяцев, поэтому новость о браке сильно ошарашила всех. Многих это даже натолкнуло на мысль, что всё это лишь ради хайпа. Торжество больше походило на намёк, хотя молодожёны вполне себе могли позволить что-то попышнее — средств у них явно хватало.

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева. Фото © Instagram / amiran495

Если Амиран и Мариам действительно заключили фиктивный брак, но ничего удивительного, что он распался так быстро — все видео отсняты, публикации в СМИ получены, а фотографии в соцсетях опубликованы. В "Инстаграме" Сардаров выложил пост, в котором объявил: отношениям пришёл конец: "Мы с Машей расстались, увы, но так бывает. <...> Уверен, всё самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдёшь своё счастье. Спасибо тебе за прекрасное время".

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева. Фото © Instagram / amiran495

Хотя ребята версию со свадьбой ради хайпа опровергали с самого начала — просто всё решилось очень спонтанно, вот и торжество было скромным. И, как оказалось, эта версия тоже имеет право на существование. Ведь поспешные решения, особенно связанные с браком, никогда не заканчиваются ничем хорошим. По всей видимости, всё произошло именно так. Познакомившись с супругом поближе, Мариам поняла, что связала жизнь не с тем человеком: "К сожалению, когда мы приехали в Россию, он стал совершенно другим и чужим мне человеком и разочаровал меня во многих вещах", — поделилась девушка в разговоре с журналистами People News.

Мариам Тилляева. Фото © Instagram / mashatilly

Правда, некоторые неурядицы в отношениях Сардарова и Тилляевой можно было заметить ещё до развода. Причём некоторые из них были весьма серьёзными. По факту брак начался со скандала. Тогда Амиран опубликовал в своём блоге фотографию супруги без трусов, пишет Starhit. Конечно, это не понравилось семье Мариам. В итоге блогеру пришлось извиняться и перед супругой, и перед её влиятельными родителями: "Хотел бы принести свои извинения жене и её семье. Хотел пошутить — получилось неудачно. Ещё раз приношу свои извинения перед уважаемой семьёй Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение". Но, как позже выяснилось, извинениями ситуацию было не исправить.

Родители Мариам Тимур Тилляев и Лола Каримова. Фото © ТАСС / Visual via ZUMA Press