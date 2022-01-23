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10 смешных реакций ростовчан в Сети, которые узнали, что в загсах больше не повеселишься

Пару дней назад Правительство Ростовской области утвердило порядок проведения церемонии бракосочетания, один пункт из которого по факту запрещает смеяться. Такой поворот событий мог вызвать только волну шуток.

23 января, 10:45

Фото © Twitter / uprav_dom

Решение ростовской власти моментально стало главной темой для обсуждения в соцсетях, в том числе и в "Твиттере". Собрали десять самых смешных постов, которые нельзя читать во время свадеб в Ростове, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

"Похоже, у нас с бывшим мужем регистраторша тоже была из Ростова. Уже в 2017-м она отчитывала друга мужа за то, что он встал не с той стороны, прям во время своей "зажигательной" речи. Притом что на регистрации были только я, бывший муж, его друг, который нас снимал, и она", lady_oks.

"1. До бракосочетания. 2. Во время бракосочетания", letopisi_rus.

Фото © Twitter / letopisi_rus

Фото © Twitter / letopisi_rus

"По русским народным традициям невеста должна плакать, покидая родительский дом и переходя на использование в семью мужа. Возродим! Семья это вам не хиханьки да хаханьки, а серьёзная, суровая и кропотливая работа!" igorchtoblin.

"Репортаж с места событий", Galperin_E.

Фото © Twitter / uprav_dom

Фото © Twitter / uprav_dom

"Сегодня в загсе ты смеёшься, а завтра НАТО продаёшься!" Sibirskykot.

"Да нас бы сразу посадили, наверное", annonedomini.

Фото © Twitter / annonedomini

Фото © Twitter / annonedomini

"Как будто кто-то смеялся в загсе, живя в Ростовской области", Kosmos_calls.

"Никого не напоминает?" veraizmaylova41.

Фото © Twitter / yaycekril

Фото © Twitter / yaycekril

"Кто в загсе был, тот в цирке не смеется", — timka0timka9.

"Вот разведётесь, тогда смейтесь сколько угодно", highlylikely4.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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