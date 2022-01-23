10 смешных реакций ростовчан в Сети, которые узнали, что в загсах больше не повеселишься

Решение ростовской власти моментально стало главной темой для обсуждения в соцсетях, в том числе и в "Твиттере". Собрали десять самых смешных постов, которые нельзя читать во время свадеб в Ростове, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

"Похоже, у нас с бывшим мужем регистраторша тоже была из Ростова. Уже в 2017-м она отчитывала друга мужа за то, что он встал не с той стороны, прям во время своей "зажигательной" речи. Притом что на регистрации были только я, бывший муж, его друг, который нас снимал, и она", — lady_oks.

"1. До бракосочетания. 2. Во время бракосочетания", — letopisi_rus.

Фото © Twitter / letopisi_rus

"По русским народным традициям невеста должна плакать, покидая родительский дом и переходя на использование в семью мужа. Возродим! Семья — это вам не хиханьки да хаханьки, а серьёзная, суровая и кропотливая работа!" — igorchtoblin.

"Репортаж с места событий", — Galperin_E.

Фото © Twitter / uprav_dom

"Сегодня в загсе ты смеёшься, а завтра НАТО продаёшься!" — Sibirskykot.

"Да нас бы сразу посадили, наверное", — annonedomini.

Фото © Twitter / annonedomini

"Как будто кто-то смеялся в загсе, живя в Ростовской области", — Kosmos_calls.

"Никого не напоминает?" — veraizmaylova41.

Фото © Twitter / yaycekril

"Кто в загсе был, тот в цирке не смеется", — timka0timka9.