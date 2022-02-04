Джонсон и Шольц условились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, но на всякий случай решили продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций.

"Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряжённости", — говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.

По словам лидеров Британии и ФРГ, необходима чёткая последовательность в посылаемых России сигналах, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину.

"Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России на Украину", — отмечается в заявлении.