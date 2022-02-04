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Джонсон и Шольц условились работать над пакетом санкций против России

Лидеры Британии и ФРГ условились использовать все дипломатические каналы для диалога с Москвой.

4 февраля, 15:51
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Джонсон </a>/ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олаф Шольц</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / Борис Джонсон / Олаф Шольц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, но на всякий случай решили продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций.

"Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряжённости", — говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.

По словам лидеров Британии и ФРГ, необходима чёткая последовательность в посылаемых России сигналах, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину.

Джонсон заявил, что в случае "вторжения" РФ на Украину санкции заработают автоматически

Джонсон заявил, что в случае "вторжения" РФ на Украину санкции заработают автоматически

"Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России на Украину", — отмечается в заявлении.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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