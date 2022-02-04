"Аляписто": Звёздный стилист Дембикова сравнила формы олимпийцев на Играх в Пекине и назвала худшую

Одежда олимпийцев должна быть не только практична и удобна, но и вызывать восхищение зрителей. Звёздный стилист Лина Дембикова в беседе с Лайфом оценила костюмы спортивных команд в Пекине.

Она отметила, что с приходом в российскую сборную дизайнера Анастасии Зазорной одежда спортсменов стала более модной, появились интересные цветовые решения и актуальный оверсайз. Особенно необычно выглядит принт на форме с отсылкой к стране, проводящей Олимпиаду.

Российская сборная © Telegram / Олимпийский комитет России

"Мне искренне понравилась форма США, она действительно выглядит очень модной, там крутая парка, классные нашивки и эстетика. Красивое цветовое сочетание", — поделилась мнением стилист.

Сборная США на Олимпиаде © Twitter / Team USA

А вот форма британцев очень сдержанна в выборе цветовых решений и больше отсылает к классике. Стилист отметила в костюмах олимпийцев из Великобритании лаконичность и минимализм. Но это не делает их менее заметными, подчеркнула она.

Сборная Великобритании © Twitter / Team GB

В украинской форме просматривается традиционное сочетание жёлтого и голубого, что ассоциируется с самой страной. По словам эксперта, в Незалежной очень сильно забрендировали эти два цвета. А сами костюмы выглядят излишне броско и аляписто, уточнила стилист. Её также смущает режущий и стробящий принт. К тому же был выбран приталенный крой, что в последние годы не является модным трендом.

Сборная Украины © Twitter / НОК України