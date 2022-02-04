Нападение стаи бродячих собак на девочку в Астрахани попало на видео

Стая бродячих собак напала на школьницу в Астрахани. Видео © Telegram / Плохие новости 18+

В Астрахани едва не произошла непоправимая трагедия, участниками которой вновь стали бродячие собаки. Бешеные псы погнались за маленькой школьницей во дворе жилого дома недалеко от гаражей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, а после ролик разлетелся в Сети.





На кадрах видно, что девочка в страхе убегает от разъярённых собак, при этом слышны её крики и мольбы о помощи. За этим наблюдают другие школьницы, которые мечутся между выбором — помочь девочке, несмотря на страх, или спасаться самим. Малышке, к счастью, всё же удалось убежать от животных.

После публикации видео пользователи соцсетей вновь разбушевались. Одни начали высказывать своё возмущение по поводу бездействия властей и служб отлова, а другие — мысли и предложения по поводу отстрела бродячих животных.