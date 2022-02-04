Нападение стаи бродячих собак на девочку в Астрахани попало на видео
На кадрах видно, что ребёнок в страхе убегает от разъярённых псов, при этом слышны его крики. После публикации ролика пользователи соцсетей вновь разбушевались на тему бездомных животных.
Кадр из видео © Telegram / Плохие новости 18+
Стая бродячих собак напала на школьницу в Астрахани. Видео © Telegram / Плохие новости 18+
В Астрахани едва не произошла непоправимая трагедия, участниками которой вновь стали бродячие собаки. Бешеные псы погнались за маленькой школьницей во дворе жилого дома недалеко от гаражей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, а после ролик разлетелся в Сети.
На кадрах видно, что девочка в страхе убегает от разъярённых собак, при этом слышны её крики и мольбы о помощи. За этим наблюдают другие школьницы, которые мечутся между выбором — помочь девочке, несмотря на страх, или спасаться самим. Малышке, к счастью, всё же удалось убежать от животных.
После публикации видео пользователи соцсетей вновь разбушевались. Одни начали высказывать своё возмущение по поводу бездействия властей и служб отлова, а другие — мысли и предложения по поводу отстрела бродячих животных.
Как заявили в администрации города, на место уже прибыли специалисты, которые отловили девять бродячих собак на улице Зелёная. При этом власти отметили, что работы будут продолжаться.
Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее: дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла в Забайкалье: 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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