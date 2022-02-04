Родниной не хватило огня, Тарасову восхитили дети: Российские тренеры и спортсмены оценили церемонию открытия Игр в Пекине
Биатлониста Алексея Слепова привели в восторг интересная 3D-анимация и фейерверки. Это было сказочно, считает он.
Церемония зажжения олимпийского огня © LIFE
Открытие Олимпиады-2022 в китайской столице никого не оставило равнодушным. Зрители отметили размах шоу и интересные "находки" организаторов. Лайф побеседовал с тренерами и спортсменами об их впечатлениях от церемонии.
"Мне не понравилось экологичное зажжение олимпийского огня. Может, я из другого времени, но всё-таки должен зажигаться огонь. В этом есть какая-то магия. А не просто поднять факел в небеса. А в целом всё очень красиво, особенно по телевизору", — призналась депутат ГД РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
А вот Татьяне Тарасовой запомнилась снежинка, внутри которой горел огонь. Этот элемент представления имеет интересный подтекст о противоречивом сочетании льда и пламени. Форма же российской сборной тренеру по фигурному катанию показалась простоватой и напоминающей обычную джинсу. Сама церемония поразила Тарасову активным участием детей. Китайские школьники замечательно спели, заключила она.
Биатлониста Алексея Слепова восхитили интересная 3D-анимация и фейерверки. Это было сказочно, и такие шоу лучше, конечно, смотреть живьём на стадионе, резюмировал спортсмен.
Напомним, в Пекине на Национальном стадионе зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр. Игры продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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