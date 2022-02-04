Родниной не хватило огня, Тарасову восхитили дети: Российские тренеры и спортсмены оценили церемонию открытия Игр в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в китайской столице никого не оставило равнодушным. Зрители отметили размах шоу и интересные "находки" организаторов. Лайф побеседовал с тренерами и спортсменами об их впечатлениях от церемонии.

"Мне не понравилось экологичное зажжение олимпийского огня. Может, я из другого времени, но всё-таки должен зажигаться огонь. В этом есть какая-то магия. А не просто поднять факел в небеса. А в целом всё очень красиво, особенно по телевизору", — призналась депутат ГД РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

А вот Татьяне Тарасовой запомнилась снежинка, внутри которой горел огонь. Этот элемент представления имеет интересный подтекст о противоречивом сочетании льда и пламени. Форма же российской сборной тренеру по фигурному катанию показалась простоватой и напоминающей обычную джинсу. Сама церемония поразила Тарасову активным участием детей. Китайские школьники замечательно спели, заключила она.