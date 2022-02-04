Последствия обрушения крыши школы в подмосковном Ашукине сняли с коптера

Школа в Ашукине, где обрушилась крыша. Видео © Telegram / SHOT

Школу в подмосковном посёлке Ашукино, где рухнула крыша, сняли с высоты птичьего полёта. Видео с коптера опубликовал телеграм-канал SHOT.

Беспилотник пролетел над учебным заведением, где сегодня на площади 700 квадратов обрушилась крыша по адресу посёлок Ашукино, улица Кольцова, дом 1. По предварительным данным, причиной обрушения послужил скопившийся на крыше снег. В здании во время происшествия детей не было, пострадавших нет. Прокуратура и СК начали проверки.