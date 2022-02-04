Медведчук назвал преступной блокировку двух украинских каналов на YouTube
Он отметил, что в Незалежной уже давно нет свободы слова, потому как с неугодными СМИ быстро расправляются.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Блокировка на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый независимый" демонстрирует уничтожение свободы слова в стране. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Закрыты пять телевизионных каналов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример ещё хотя бы одного государства, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? Ну это же уничтожение", — возмутился Медведчук в интервью Анатолию Шарию на YouTube.
Напоминаем, в ночь на 4 февраля с видеохостинга YouTube были полностью удалены два оппозиционных украинских телеканала — "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства Владимира Зеленского наложили санкции. Сейчас каналы сменили площадки вещания и вновь доступны, передаёт "112 Украина".
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Также Лайф писал, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
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