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Медведчук назвал преступной блокировку двух украинских каналов на YouTube

Он отметил, что в Незалежной уже давно нет свободы слова, потому как с неугодными СМИ быстро расправляются.

4 февраля, 17:06
<p>Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Блокировка на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый независимый" демонстрирует уничтожение свободы слова в стране. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Закрыты пять телевизионных каналов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример ещё хотя бы одного государства, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? Ну это же уничтожение", — возмутился Медведчук в интервью Анатолию Шарию на YouTube.

Напоминаем, в ночь на 4 февраля с видеохостинга YouTube были полностью удалены два оппозиционных украинских телеканала — "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства Владимира Зеленского наложили санкции. Сейчас каналы сменили площадки вещания и вновь доступны, передаёт "112 Украина".

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Также Лайф писал, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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