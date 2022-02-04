Медведчук назвал преступной блокировку двух украинских каналов на YouTube

Блокировка на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый независимый" демонстрирует уничтожение свободы слова в стране. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Закрыты пять телевизионных каналов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример ещё хотя бы одного государства, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? Ну это же уничтожение", — возмутился Медведчук в интервью Анатолию Шарию на YouTube.