Зачистка перед бурей: Как зрителей всего мира лишают правды о Донбассе и приучают к режиму fake news из России Почему Нед Прайс из Госдепа не может доказать фейки, зачем США и "Ютуб" удаляют информационные каналы ополченцев, а также почему названа новая дата российского "вторжения" на Украину. 4 февраля, 16:01 Фото © Shutterstock

В США не перестают утверждать о скором вторжении российских войск на Украину. В этот раз представители американской стороны сообщили, что послужит поводом для начала боевых действий. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в России будет снято видео о нападении украинских военнослужащих. В ролике, по его словам, будут показаны жертвы агрессии, разрушения и подбитая военная техника. Это должно послужить поводом для начала войны. Такие обвинения вызвали недоумение даже у американских журналистов. Репортёр агентства Ассошиэйтед пресс Мэтью Ли попросил Прайса привести доказательства этого, но он отказался.

— Если вы ставите под сомнение доверие к Правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешения в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста, — заявил представитель Госдепа.

Блокировка каналов информации ЛНР и ДНР

Представители США регулярно защищают права журналистов. Журналистов, которые им выгодны. При этом у этой медали есть и другая сторона — борьба с инакомыслием. Утром 4 февраля стало известно, что видеохостинг YouTube удалил каналы "Луганский информационный центр", ГТРК "Луганск" и Управления Народной милиции ЛНР. Кроме этого, ресурс заблокировал каналы Министерства информации ДНР и Управления Народной милиции ДНР. В Донецке уже заявили, что это может быть связано с подготовкой Украины к наступлению.

Позиции украинских военных у линии разграничения сторон в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak

— Вспомните, когда Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило, а там происходил геноцид, обстрел жилых домов. Я опасаюсь, что всё идёт к наступлению, — предположил в беседе с ДАН депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Также представители УНМ ДНР заявили о прибытии в Донбасс журналистов из Эстонии, США и Великобритании. Им поставлена задача снять сюжет о некой агрессии со стороны защитников республик. Примечательно, что у западных репортёров есть ресурсы для трансляции своего видения сложившейся ситуации, а ЛДНР, Россию и русских лишают площадок.

Уже давно в России ведут разговоры о необходимости создания своего видеохостинга. Сейчас это становится ещё актуальнее. Пока информационную битву мы проигрываем. Правду об убийствах мирных жителей в Донбассе западный зритель теперь увидеть не сможет.

— Ряд платформ делают всё для того, чтобы заниматься политической цензурой и блокировать информацию, которая может рассматриваться как пророссийская. Сегодня, кстати, не только ресурсы ДНР и ЛНР заблокировали, но и несколько украинских оппозиционных каналов. Да, это серьёзное информационное наступление. Они напрямую объявили нам войну. Пока информационную, — сообщил в разговоре с Лайфом политолог Владимир Корнилов.

Для чего это делается

Позиции украинских военных у линии разграничения сторон в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda

Лишение русских информационных площадок является планомерным действием западных партнёров Украины. Всё это делается для того, чтобы зрителям влить в их умы больше пропаганды. Нет сомнений, что скоро выйдут ролики с рассказами украинских военных, "отражающих орды российских войск". Мирные жители из фронтовых сёл будут воспевать защитников. Только нет гарантий, что военные расскажут правду о том, кто реально ведёт обстрелы. Да и "жители" могут оказаться актёрами Львовского театра юного зрителя.

— Типичный приём вора. Всем кричать: держи вора, а самому совершить кражу. Запад уже не раз так начинал войны. Достаточно вспомнить войну гитлеровской Германии и Польши. Переодетые отряды СС с польской территории атаковали немецкую пограничную заставу. Чего-то похожего стоит ждать и в Донбассе. Более того, закрытие каналов ­— часть информационный войны, — пояснил депутат ГД, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Новая дата "вторжения"

Позиции украинских военных у линии разграничения сторон в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak

Американские власти приручают своё население верить им на слово. Доказательства? Какие доказательства? Если вам не нравится наша информация, то черпайте её из российских источников. Только их нет — они заблокированы. Возможно, логика при удалении каналов структур ДНР и ЛНР была основана на словах Неда Прайса о постановочном видео. Чтобы не вышло такого, видеоресурсы и были удалены. Только видео об агрессии украинской армии публиковались почти каждый день. И это была не постановка, а реальные факты обстрелов мирных населённых пунктов.

В итоге все барыши с зачистки информационного поля получает американское руководство, толкающее Украину на путь войны. В США уже называют новую дату вторжения — 20 февраля, в день, когда закончится Олимпиада в Пекине. Только если кто и вторгнется, то украинские войска в Донбасс. Сейчас они уже ведут информационную подготовку к совершению провокации. Хотя ряд экспертов считают, что подготовку этой процедуры они уже завершили.

— Запад уже завершил подготовку. Ещё месяц назад. Сейчас он поддерживает всех в тонусе. Американцы пока не знают, воспользуются они такой опцией, как провокация. С одной стороны, им деваться некуда, а с другой — нет гарантий, что она им что-то даст. Часть элит выступает за то, чтобы вести переговоры, а другая хочет нагнетать обстановку дальше. Мы не знаем, будет ли использована данная опция, но они готовы осуществить её давным-давно. Они ещё в декабре прошлого года сказали, что Россия нападёт на Украину. Это значит, что к этому времени они уже завершили подготовку, — считает политолог Ростислав Ищенко.

Вероятнее всего, в западном информационном поле скоро появятся кадры о якобы зверствах российских военнослужащих и тех, кого к ним причисляют. Остаётся лишь готовиться к этим информационным натискам, но разве не развенчиванием фейков западной пропаганды занимаются российские журналисты и дипломаты последние несколько лет?

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