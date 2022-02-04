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В работе Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google произошёл сбой

Также у некоторых пользователей "Ростелекома" нет сигнала, не работает стационарный интернет.

4 февраля, 17:03

Фото © Pixabay

Волна сбоев накрыла самые популярные социальные сети и сервисы в России: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google. О неполадках в отечественном сегменте Интернета свидетельствуют данные Downdetector.

Так, пользователи WhatsApp жалуются на сложности с отправкой сообщений (75%), проблемы в работе приложения (15%), ошибку авторизации (10% не могли авторизоваться). На проблемы с популярными сервисами жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных российских городов. У некоторых пользователей "Ростелекома" нет сигнала, не работает стационарный интернет.

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram

Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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