В работе Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google произошёл сбой

Волна сбоев накрыла самые популярные социальные сети и сервисы в России: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google. О неполадках в отечественном сегменте Интернета свидетельствуют данные Downdetector.

Так, пользователи WhatsApp жалуются на сложности с отправкой сообщений (75%), проблемы в работе приложения (15%), ошибку авторизации (10% не могли авторизоваться). На проблемы с популярными сервисами жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных российских городов. У некоторых пользователей "Ростелекома" нет сигнала, не работает стационарный интернет.