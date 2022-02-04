Добронравов рассказал, продолжат ли его дочери актёрскую династию
Сам артист, как и его младший брат, пошёл по стопам своего отца — звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова.
Виктор Добронравов с супругой и дочками. Фото © Instagram.com / viktor_dobronravov
Актёр театра и кино Виктор Добронравов спокойно относится к тому, продолжат ли его дочери творческую династию. Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".
Отметим, что сам артист пошёл по стопам своего отца — звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова. Младший сын 60-летнего народного артиста Иван Добронравов тоже избрал актёрскую профессию, получив известность ещё в детстве после участия в драме режиссёра Андрея Звягинцева "Возвращение".
"У меня две дочки, старшая — Варя, младшая — Василиса, и я их не тащу ни в театр, ни на съёмочную площадку. Если они захотят выбрать данную профессию, это будет их выбор. Но сам я их туда тащить не собираюсь", — сказал Виктор Добронравов.
Ранее сын Добронравова рассказал, как играл молодого Ивана Будько в новых "Сватах". По словам 38-летнего актёра, на съёмочной площадке царила по-настоящему родственная атмосфера. "Это удивительная команда и замечательный фильм", — считает он.
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