Добронравов рассказал, продолжат ли его дочери актёрскую династию

Актёр театра и кино Виктор Добронравов спокойно относится к тому, продолжат ли его дочери творческую династию. Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".

Отметим, что сам артист пошёл по стопам своего отца — звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова. Младший сын 60-летнего народного артиста Иван Добронравов тоже избрал актёрскую профессию, получив известность ещё в детстве после участия в драме режиссёра Андрея Звягинцева "Возвращение".

"У меня две дочки, старшая — Варя, младшая — Василиса, и я их не тащу ни в театр, ни на съёмочную площадку. Если они захотят выбрать данную профессию, это будет их выбор. Но сам я их туда тащить не собираюсь", — сказал Виктор Добронравов.