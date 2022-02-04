Нервный успех: Сборная России обыграла Украину и вышла в финале ЧЕ по мини-футболу

Команда Сергея Скоровича с первых секунд бросилась вперёд, что привело к голу Соколова. Немногим позже свой мяч забил Афанасьев. Однако, украинцы сумели до перерыва отыграть один мяч: отличился Серый. Во втором тайме Ниязов сумел снова увеличить отрыв нашей команды, однако гол Абакшина вернул в матч интригу. За минуту до конца сборная Украины получила право на пенальти, но Путилов взял этот удар.