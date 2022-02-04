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Нервный успех: Сборная России обыграла Украину и вышла в финале ЧЕ по мини-футболу

Встреча для нашей команды получилось крайне непростой, особенно в самом ее конце.

4 февраля, 17:39

Фото UEFA

Сборная России по мини-футболу вышла в финал Чемпионата Европы, обыграв команду Украины — 3:2.

Команда Сергея Скоровича с первых секунд бросилась вперёд, что привело к голу Соколова. Немногим позже свой мяч забил Афанасьев. Однако, украинцы сумели до перерыва отыграть один мяч: отличился Серый. Во втором тайме Ниязов сумел снова увеличить отрыв нашей команды, однако гол Абакшина вернул в матч интригу. За минуту до конца сборная Украины получила право на пенальти, но Путилов взял этот удар.

Сборная Украины не будет жать руки соперникам из России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборная Украины не будет жать руки соперникам из России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Матч получился крайне непростым для нашей команды, особенно в концовке, когда сборная Украины перешла начала активно атаковать. Добавим, что соперником сборной России станет победитель пары Испания — Португали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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