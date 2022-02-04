Полуголый спортсмен на Олимпиаде вынес флаг страны и сразу получил на трибунах армию фанаток

36-летнему скелетонисту Натану Крамптону выпала честь представить свою страну — Американское Самоа — на открытии зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмен подошёл к вопросу со вкусом и появился перед камерами в национальном наряде, сверкая голым торсом, обмазанным маслом.

Натан Крамптон. Фото © Instagram / pita_tofua

Судя по реакции трибун во время трансляции, фанаток у Американского Самоа резко прибавилось, а выход Натана даже оценил сам Пита Тауфатофуа, подписав его фото в "Инстаграме": "Он держит нашу оборону!"

Натан Крамптон. Фото © Instagram / nathanikoncrumpton, nathanikoncrumpton

А всё дело в том, что 38-летний тхэквондист и лыжник из Королевства Тонга на протяжении трёх Олимпиад — в Рио-де-Жанейро, Токио и Пхёнчхане — выходил с флагом своей страны точно в таком же виде — с голым торсом и в масле. Пита приобрёл огромную базу фанаток, а в СМИ прославился как "тот самый знаменосец из Тонги".

Пита Тауфатофуа. Видео © Instagram / olympics

В этом году спортсмен тоже планировал поехать на соревнования, но его родину накрыло чудовищным цунами из-за проснувшегося неподалёку вулкана, и Пита решил остаться дома, чтобы помогать жителям Тонги справиться с последствиями катастрофического удара.

Пита Тауфатофуа. Фото © Instagram / pita_tofua, pita_tofua