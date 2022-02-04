Полуголый спортсмен на Олимпиаде вынес флаг страны и сразу получил на трибунах армию фанаток
Таким образом скелетонист из Американского Самоа принял эстафету у коллеги из Тонги, который до этого три года радовал зрителей накачанным торсом.
36-летнему скелетонисту Натану Крамптону выпала честь представить свою страну — Американское Самоа — на открытии зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмен подошёл к вопросу со вкусом и появился перед камерами в национальном наряде, сверкая голым торсом, обмазанным маслом.
Судя по реакции трибун во время трансляции, фанаток у Американского Самоа резко прибавилось, а выход Натана даже оценил сам Пита Тауфатофуа, подписав его фото в "Инстаграме": "Он держит нашу оборону!"
Натан Крамптон. Фото © Instagram / nathanikoncrumpton, nathanikoncrumpton
А всё дело в том, что 38-летний тхэквондист и лыжник из Королевства Тонга на протяжении трёх Олимпиад — в Рио-де-Жанейро, Токио и Пхёнчхане — выходил с флагом своей страны точно в таком же виде — с голым торсом и в масле. Пита приобрёл огромную базу фанаток, а в СМИ прославился как "тот самый знаменосец из Тонги".
Пита Тауфатофуа. Видео © Instagram / olympics
В этом году спортсмен тоже планировал поехать на соревнования, но его родину накрыло чудовищным цунами из-за проснувшегося неподалёку вулкана, и Пита решил остаться дома, чтобы помогать жителям Тонги справиться с последствиями катастрофического удара.
Пита Тауфатофуа. Фото © Instagram / pita_tofua, pita_tofua
Мужчина и сам пострадал, правда, скорее морально: из-за неполадок со связью он долгое время не мог отыскать своего отца и лишь надеялся на лучшее. Изданию The New York Times он объяснил: "Мне будет не хватать в этом году Игр, они всегда имели куда большее значение, чем простые спортивные соревнования. И мне кажется, что то, чем мы сейчас занимаемся, тоже относится к ценностям Олимпиады".
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