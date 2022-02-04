Юный "шоумен" пообещал сделать москвича организатором звёздных тусовок и развёл на 700 тысяч

Доверчивый москвич стал жертвой афериста и потерял 700 тысяч рублей. Его обманул предприимчивый паренёк, который пообещал тому должность организатора звёздных тусовок, пишет телеграм-канал SHOT.

18-летний предприниматель по имени Никон в разговоре с Максимом завёл очень красивые речи про доход и огромную прибыль. Он хотел создать своё агентство по организации мероприятий и звал присоединиться к делу жителя столицы. Аферист и раньше промышлял разными "темками", занимался финансовыми пирамидами, а теперь решил сделать ставку покрупнее и войти в реку с названием "шоубиз".

Однако грустная новость заключалась в том, что для запуска стартапа нужны немалые деньги и партнёры. Поэтому парень предложил Максиму стать одним из них и вложить в дело свои кровью и потом заработанные деньги, пообещав при этом, что вернётся уже один миллион. Идея и план не вызвали у желающего разбогатеть молодого человека никаких сомнений, и он бросился продавать свой Volkswagen Touareg 2003 года выпуска.

Парень отдал деньги и спустя время начал теребить Никона вопросами о выручке, доходах или хоть каких-то средствах, ведь прошло уже четыре месяца, а обещанный миллион так ему в руки и не вернулся. Однако аферист смог развеять его сомнения и даже пообещал, что на этот раз он получит уже 1,3 миллиона. Спустя ещё два месяца Максим всё же заподозрил неладное. Всё пошло по отработанной схеме: сначала у "бизнесмена" возникли "финансовые трудности", а потом его задержали за мошенничество, причём ещё за старые дела.

Обманутый москвич сильно расстроился и написал на своего знакомого заявление. Однако семья афериста возвращать ему те самые 700 тысяч рублей отказалась.