Юный "шоумен" пообещал сделать москвича организатором звёздных тусовок и развёл на 700 тысяч
Начинающий предприниматель в разговоре с приятелем завёл очень красивые речи про доход и огромную прибыль, однако на деле всё оказалось не так радужно, как тот рассказывал.
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Доверчивый москвич стал жертвой афериста и потерял 700 тысяч рублей. Его обманул предприимчивый паренёк, который пообещал тому должность организатора звёздных тусовок, пишет телеграм-канал SHOT.
18-летний предприниматель по имени Никон в разговоре с Максимом завёл очень красивые речи про доход и огромную прибыль. Он хотел создать своё агентство по организации мероприятий и звал присоединиться к делу жителя столицы. Аферист и раньше промышлял разными "темками", занимался финансовыми пирамидами, а теперь решил сделать ставку покрупнее и войти в реку с названием "шоубиз".
Однако грустная новость заключалась в том, что для запуска стартапа нужны немалые деньги и партнёры. Поэтому парень предложил Максиму стать одним из них и вложить в дело свои кровью и потом заработанные деньги, пообещав при этом, что вернётся уже один миллион. Идея и план не вызвали у желающего разбогатеть молодого человека никаких сомнений, и он бросился продавать свой Volkswagen Touareg 2003 года выпуска.
Парень отдал деньги и спустя время начал теребить Никона вопросами о выручке, доходах или хоть каких-то средствах, ведь прошло уже четыре месяца, а обещанный миллион так ему в руки и не вернулся. Однако аферист смог развеять его сомнения и даже пообещал, что на этот раз он получит уже 1,3 миллиона. Спустя ещё два месяца Максим всё же заподозрил неладное. Всё пошло по отработанной схеме: сначала у "бизнесмена" возникли "финансовые трудности", а потом его задержали за мошенничество, причём ещё за старые дела.
Обманутый москвич сильно расстроился и написал на своего знакомого заявление. Однако семья афериста возвращать ему те самые 700 тысяч рублей отказалась.
Ранее в Москве пациент развёл врача на 275 тысяч рублей, пообещав подарить "лексус". Остеопат поверил лестным похвалам и стал ждать машину — её якобы везли из Питера. Ему требовалось оплатить лишь страховку. Когда специалист догадался, что его обманули, мошенник пропал.
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