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Глава ЛНР назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube

Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.

4 февраля, 18:09
<p>Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Река

Запад в очередной раз показал, что свобода слова ничего не значит, когда речь идёт о собственных интересах. Блокировка аккаунтов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на американском видеохостинге YouTube — прекрасный тому пример, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их союзников в Донбассе", — приводит слова Пасечника Луганский информационный центр.

Глава ЛНР добавил, что Запад положил начало "информационной борьбе без правил против республик Донбасса".

ЛНР узнала о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов

ЛНР узнала о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов

Напомним, администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. В их числе аккаунты ГТРК ЛНР, Луганского информационного центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции и Министерства информации ДНР.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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