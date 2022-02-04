Глава ЛНР назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube
Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Река
Запад в очередной раз показал, что свобода слова ничего не значит, когда речь идёт о собственных интересах. Блокировка аккаунтов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на американском видеохостинге YouTube — прекрасный тому пример, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их союзников в Донбассе", — приводит слова Пасечника Луганский информационный центр.
Глава ЛНР добавил, что Запад положил начало "информационной борьбе без правил против республик Донбасса".
Напомним, администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. В их числе аккаунты ГТРК ЛНР, Луганского информационного центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции и Министерства информации ДНР.
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