Глава ЛНР назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube

Запад в очередной раз показал, что свобода слова ничего не значит, когда речь идёт о собственных интересах. Блокировка аккаунтов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на американском видеохостинге YouTube — прекрасный тому пример, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их союзников в Донбассе", — приводит слова Пасечника Луганский информационный центр.

Глава ЛНР добавил, что Запад положил начало "информационной борьбе без правил против республик Донбасса".