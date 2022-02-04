Младший из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, снова изменил версию

Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме в очередной раз изменил свою версию. Теперь он признаёт вину в чудовищном преступлении, сообщили в ОНК Москвы после посещения арестованного в Бутырке.

"24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признаёт. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали", — сказал член ОНК в беседе с RT.

По словам арестованного, их с подельником содержат в одиночных камерах. Вадим также рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим. Он уточнил, что в Москву их этапировали в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского. Его сообщник уже доставлен туда из Бутырки.