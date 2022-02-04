Младший из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, снова изменил версию
Его сообщник в настоящее время находится в НИИ им. Сербского, куда доставлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Момент похищения пятилетней девочки в Костроме. Фото © LiFE
Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме в очередной раз изменил свою версию. Теперь он признаёт вину в чудовищном преступлении, сообщили в ОНК Москвы после посещения арестованного в Бутырке.
"24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признаёт. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали", — сказал член ОНК в беседе с RT.
По словам арестованного, их с подельником содержат в одиночных камерах. Вадим также рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим. Он уточнил, что в Москву их этапировали в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского. Его сообщник уже доставлен туда из Бутырки.
Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
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