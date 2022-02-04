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Младший из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, снова изменил версию

Его сообщник в настоящее время находится в НИИ им. Сербского, куда доставлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

4 февраля, 18:37
<p>Момент похищения пятилетней девочки в Костроме. Фото © LiFE</p>

Момент похищения пятилетней девочки в Костроме. Фото © LiFE

Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме в очередной раз изменил свою версию. Теперь он признаёт вину в чудовищном преступлении, сообщили в ОНК Москвы после посещения арестованного в Бутырке.

"24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признаёт. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали", — сказал член ОНК в беседе с RT.

По словам арестованного, их с подельником содержат в одиночных камерах. Вадим также рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим. Он уточнил, что в Москву их этапировали в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского. Его сообщник уже доставлен туда из Бутырки.

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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