Трамп обвинил команду Байдена в разрушении США за один год
Среди неудач действующего лидера он выделил хаотичный вывод войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе, а также ситуацию с коронавирусом в стране.
Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Jabin Botsford / The Washington Post
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом разрушила страну за один год. Своим мнением политик поделился в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.
"Нашу страну разрушили за один год", — сказал экс-президент США.
Среди неудач Байдена он выделил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе, а также ситуацию с коронавирусом в стране. При этом Трамп отметил, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере.
"Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам. Это сложная ситуация для нашей страны", — подчеркнул он.
Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.
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