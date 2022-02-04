Трамп обвинил команду Байдена в разрушении США за один год

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом разрушила страну за один год. Своим мнением политик поделился в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.

"Нашу страну разрушили за один год", — сказал экс-президент США.

Среди неудач Байдена он выделил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе, а также ситуацию с коронавирусом в стране. При этом Трамп отметил, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере.

"Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам. Это сложная ситуация для нашей страны", — подчеркнул он.