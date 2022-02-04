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Трамп обвинил команду Байдена в разрушении США за один год

Среди неудач действующего лидера он выделил хаотичный вывод войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе, а также ситуацию с коронавирусом в стране.

4 февраля, 18:24
<p>Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Jabin Botsford / The Washington Post</p>

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Jabin Botsford / The Washington Post

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом разрушила страну за один год. Своим мнением политик поделился в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.

"Нашу страну разрушили за один год", — сказал экс-президент США.

Среди неудач Байдена он выделил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе, а также ситуацию с коронавирусом в стране. При этом Трамп отметил, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере.

"Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам. Это сложная ситуация для нашей страны", — подчеркнул он.

Трамп захотел провести коррупционное расследование против Байдена

Трамп захотел провести коррупционное расследование против Байдена

Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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