Путин оказался самой упоминаемой персоной дня открытия Олимпиады
Всего было проанализировано более 100 миллионов сообщений, из которых 8241 было посвящено российскому лидеру.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин занял первое место в топ-10 самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте зимней Олимпиады – 2022 в день открытия Игр. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование, проведённое в рамках совместного с Brand Analytics проекта.
Рейтинг построен по числу упоминаний в русскоязычной Сети за сутки в контексте Олимпиады в Пекине. Всего было проанализировано более 100 миллионов сообщений. Согласно результатам, Путин (8,241) упоминался в свете своих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и прибытием на открытие Игр. Кроме того, интерес подогревался вопросом, поедет ли он в КНР вместе с президентом Аргентины, который прибыл с визитом в Москву.
Второе место занял комментатор Дмитрий Губерниев (5,365), рассказавший об обстановке до старта открытия Олимпиады. Далее места занимают хоккеист Вадим Шипачёв (3,755) и конькобежка Ольга Фаткулина (3,212). Они стали знаменосцами нашей сборной, выступавшей под флагом Олимпийского комитета РФ. Следом идёт российский фигурист Марк Кондратюк (2,102), занявший третье место на соревнованиях.
Шестое место занял фигурист Алексей Ягудин (2,073), который создал петицию и потребовал от WADA и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной РФ. Седьмым по количеству упоминаний стал председатель КНР Си Цзиньпин (2,042). О нём писали в свете переговоров с Путиным, открытия Игр и прибытием руководителей других стран. Следующую позицию занял актёр Джеки Чан (1,820), который участвовал в эстафете олимпийского огня. А замыкают рейтинг спортсмен Никита Кацалапов (1,658), показавший второй результат в ритм-танце в рамках командных соревнований по фигурному катанию, и шорт-трекист Семён Елистратов (1,635), участвующий в Играх уже четвёртый раз.
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Напомним, в Пекине на Национальном стадионе зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр. Игры продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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