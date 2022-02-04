Путин оказался самой упоминаемой персоной дня открытия Олимпиады

Президент РФ Владимир Путин занял первое место в топ-10 самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте зимней Олимпиады – 2022 в день открытия Игр. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование, проведённое в рамках совместного с Brand Analytics проекта.

Рейтинг построен по числу упоминаний в русскоязычной Сети за сутки в контексте Олимпиады в Пекине. Всего было проанализировано более 100 миллионов сообщений. Согласно результатам, Путин (8,241) упоминался в свете своих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и прибытием на открытие Игр. Кроме того, интерес подогревался вопросом, поедет ли он в КНР вместе с президентом Аргентины, который прибыл с визитом в Москву.

Второе место занял комментатор Дмитрий Губерниев (5,365), рассказавший об обстановке до старта открытия Олимпиады. Далее места занимают хоккеист Вадим Шипачёв (3,755) и конькобежка Ольга Фаткулина (3,212). Они стали знаменосцами нашей сборной, выступавшей под флагом Олимпийского комитета РФ. Следом идёт российский фигурист Марк Кондратюк (2,102), занявший третье место на соревнованиях.