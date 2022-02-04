"Газпром" вновь не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа

Российская компания "Газпром" вновь не забронировала на регулярной сессии аукциона мощности газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу в субботу, 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

В ходе аукциона "на сутки вперёд" предлагалось забронировать мощности в объёме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок голубого топлива в Европу для "Газпрома". Однако данное предложение осталось невостребованным.

Стоит отметить, что "Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания по-прежнему имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая её мощности на суточных аукционах исходя из заявок европейских потребителей.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по данному газопроводу серьёзно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошёл со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль всё же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, труба так и работала на реверс.

Что касается транзита газа через Украину, то в пятницу он, по данным "Оператора ГТС Украины", составил 81,7 миллиона кубометров. Информации о номинациях же на субботу — в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией — ещё нет. При этом данные по ужгородскому коридору (по нему идёт основной объём украинского транзита газа из РФ) указывают, что поставки топлива могут немного вырасти. Заявка на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, на 5 февраля чуть выросла — до 62,2 миллиона кубометров, а днём ранее этот показатель составлял 56,4 миллиона кубометров, о чём свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам в 2021 году.