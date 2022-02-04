В Петербурге оставили под стражей завотделением центра, где погибло 7 пациентов

Суд Петербурга продлил на трое суток срок задержания завотделением лучевой диагностики медцентра № 1 в Санкт-Петербурге, где скончалось семь пациентов после рентген-обследования желудка с применением некачественного бария. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Елене Медведевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — уточнили в пресс-службе.

Елена Медведева свою вину признала частично. По её словам, к закупкам бария она не имеет отношения, для этого в клинике есть специальный отдел. Сейчас следствие просит об аресте подозреваемой, но защита намерена ходатайствовать об избрании более мягкой меры пресечения. Суд назначен на 7 февраля.