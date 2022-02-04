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Псаки: США и Европа обсуждают диверсификацию поставок газа из-за ситуации вокруг Украины

При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюзу не удалось найти альтернативу российскому голубому топливу на Ближнем Востоке. Переговоры, в частности, шли с Катаром.

4 февраля, 19:14

Джен Псаки ТАСС / AP

США обсуждают со своими партнёрами вопрос диверсификации поставок газа в Европу вместо российского на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей", — сказала она на брифинге.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа не нашла альтернативу российскому газу на Ближнем Востоке. По словам аналитика BCS Global Markets Рона Смита, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", ЕС придётся перенаправить половину сжиженного природного газа, потребляемого Азией. Такое решение, по его словам, спровоцирует массовую нехватку топлива и станет причиной энергетического кризиса не только в Европе, но и в Азии. До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель ведёт переговоры по поставкам газа с США, Катаром и Азербайджаном.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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