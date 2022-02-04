The Sun взяла интервью у украинской снайперши, пообещавшей убивать людей в Донбассе
В разговоре с британскими журналистами Елена Белозерская заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы далёкими от войны людьми". Ей приписывается убийство десяти человек.
Украинский снайпер Елена Белозерская © Facebook / bilozerska
Британская газета The Sun взяла интервью у украинской "снайперши-добровольца" Елены Белозерской. Издание опубликовало видео, на котором женщина, предположительно, стреляет в ополченцев в Донбассе. В беседе с журналистами она пообещала "убивать и дальше".
На записи, опубликованной The Sun, запечатлён вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром звучат женский и мужской голоса. Когда в поле зрения снайпера появляется несколько человек, происходит несколько выстрелов по целям. Утверждается, что это видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелком была Белозерская. Мишени британская газета называет "русскими сепаратистами и солдатами".
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"Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся", — пишет издание и добавляет, что Белозерская вступила в ряды морской пехоты Украины.
Сама женщина в разговоре с журналистами заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы далёкими от войны людьми".
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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