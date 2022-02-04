НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

The Sun взяла интервью у украинской снайперши, пообещавшей убивать людей в Донбассе

В разговоре с британскими журналистами Елена Белозерская заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы далёкими от войны людьми". Ей приписывается убийство десяти человек.

4 февраля, 19:39
<p>Украинский снайпер Елена Белозерская © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746836872040673&set=t.100001431309019&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> bilozerska</a></p>

Украинский снайпер Елена Белозерская © Facebook / bilozerska

Британская газета The Sun взяла интервью у украинской "снайперши-добровольца" Елены Белозерской. Издание опубликовало видео, на котором женщина, предположительно, стреляет в ополченцев в Донбассе. В беседе с журналистами она пообещала "убивать и дальше".

На записи, опубликованной The Sun, запечатлён вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром звучат женский и мужской голоса. Когда в поле зрения снайпера появляется несколько человек, происходит несколько выстрелов по целям. Утверждается, что это видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелком была Белозерская. Мишени британская газета называет "русскими сепаратистами и солдатами".

Зачистка перед бурей: Как зрителей всего мира лишают правды о Донбассе и приучают к режиму fake news из России

Зачистка перед бурей: Как зрителей всего мира лишают правды о Донбассе и приучают к режиму fake news из России

"Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся", — пишет издание и добавляет, что Белозерская вступила в ряды морской пехоты Украины.

Сама женщина в разговоре с журналистами заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы далёкими от войны людьми".

Захарова посоветовала Джонсону прекратить пугать всех "российской угрозой на Украине"

Захарова посоветовала Джонсону прекратить пугать всех "российской угрозой на Украине"

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1