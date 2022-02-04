НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Reuters узнало, какие темы Макрон хочет поднять на переговорах с Путиным в Москве

Ранее агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что французский лидер планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день отправиться на Украину.

4 февраля, 19:49
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве переговоры в "нормандском формате" по Украине и европейскую безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Как уточняется, Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате", которые состоялись ранее в Париже. Кроме того, французский лидер намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы.

Песков назвал необходимый фактор для нового саммита в "нормандском формате"

Песков назвал необходимый фактор для нового саммита в "нормандском формате"

Также агентство пишет, что Макрон перед визитом в Москву хочет провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политолог Светов рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Макрона

Политолог Светов рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Макрона

Ранее перед неформальным саммитом глав МВД стран ЕС Макрон заявил журналистам, что не исключает своего визита в Россию. Французский лидер пояснил, что его поездка в РФ будет зависеть "от хода переговоров" на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза. Позднее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, отправиться на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.

Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1