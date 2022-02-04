Reuters узнало, какие темы Макрон хочет поднять на переговорах с Путиным в Москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве переговоры в "нормандском формате" по Украине и европейскую безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Как уточняется, Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате", которые состоялись ранее в Париже. Кроме того, французский лидер намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы.

Также агентство пишет, что Макрон перед визитом в Москву хочет провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.