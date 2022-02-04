Reuters узнало, какие темы Макрон хочет поднять на переговорах с Путиным в Москве
Ранее агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что французский лидер планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день отправиться на Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве переговоры в "нормандском формате" по Украине и европейскую безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
Как уточняется, Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате", которые состоялись ранее в Париже. Кроме того, французский лидер намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы.
Также агентство пишет, что Макрон перед визитом в Москву хочет провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее перед неформальным саммитом глав МВД стран ЕС Макрон заявил журналистам, что не исключает своего визита в Россию. Французский лидер пояснил, что его поездка в РФ будет зависеть "от хода переговоров" на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза. Позднее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, отправиться на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.
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