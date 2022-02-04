Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA

Американская компания Rockstar Games подтвердила, что работает над новой частью серии игр Grand Theft Auto. Об этом сообщается на её сайте.

"Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведём активную разработку следующей части серии", — говорится в сообщении.