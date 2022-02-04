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Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA

Примерных сроков релиза и деталей сюжета разработчики не назвали. Тем временем стало известно, что обновлённая версия Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series уже 15 марта.

4 февраля, 20:36

Grand Theft Auto (GTA) Фото © ТАСС / Zuma

Американская компания Rockstar Games подтвердила, что работает над новой частью серии игр Grand Theft Auto. Об этом сообщается на её сайте.

"Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведём активную разработку следующей части серии", говорится в сообщении.

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Примерных сроков выхода новой игры и деталей сюжета разработчики раскрывать не стали. Тем временем стало известно, что обновлённая версия игры GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг.

Ранее Rockstar Games извинилась перед пользователями за неудачу с релизом GTA Trilogy.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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