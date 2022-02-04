Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA

Примерных сроков релиза и деталей сюжета разработчики не назвали. Тем временем стало известно, что обновлённая версия Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series уже 15 марта.

Американская компания Rockstar Games подтвердила, что работает над новой частью серии игр Grand Theft Auto. Об этом сообщается на её сайте.

"Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведём активную разработку следующей части серии", — говорится в сообщении.