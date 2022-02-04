Фанаты Украины кричали "Кто не скачет, тот москаль" на матче ЧЕ по мини-футболу с Россией
При этом сами игроки сборной Украины и их тренер разговаривали между собой на русском языке. В соцсетях призвали футбольных функционеров обратить внимание на поведение болельщиков.
Украинские болельщики скандируют оскорбительные кричалки в матче против РФ на ЧЕ по мини-футболу. Кадр из видео © t.me / stranaua
Украинские болельщики скандируют оскорбительные кричалки в матче против РФ на ЧЕ по мини-футболу. Видео © t.me / stranaua
Болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги во время полуфинального матча против команды России на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоялся в Нидерландах. Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал издания "Страна.ua".
С трибун, где находились фанаты из Незалежной, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян. В частности, не раз прозвучал русофобский лозунг "Кто не скачет, тот москаль".
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При этом сами игроки сборной Украины во время матча разговаривали между собой на русском языке. Тренер украинских спортсменов Александр Косенко также давал установки на русском.
Пользователи Сети считают, что на подобные действия украинских болельщиков должны обратить внимание футбольные функционеры и принять соответствующие решения в отношении сборной и её фанатов.
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Напомним, сборная России встретилась с командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч состоялся на арене "Зигго доум" в Амстердаме и завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Соперником национальной команды в финале станет победитель пары Испания – Португалия.
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