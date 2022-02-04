Фанаты Украины кричали "Кто не скачет, тот москаль" на матче ЧЕ по мини-футболу с Россией

Украинские болельщики скандируют оскорбительные кричалки в матче против РФ на ЧЕ по мини-футболу. Видео © t.me / stranaua

Болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги во время полуфинального матча против команды России на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоялся в Нидерландах. Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал издания "Страна.ua".

С трибун, где находились фанаты из Незалежной, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян. В частности, не раз прозвучал русофобский лозунг "Кто не скачет, тот москаль".

При этом сами игроки сборной Украины во время матча разговаривали между собой на русском языке. Тренер украинских спортсменов Александр Косенко также давал установки на русском.

Пользователи Сети считают, что на подобные действия украинских болельщиков должны обратить внимание футбольные функционеры и принять соответствующие решения в отношении сборной и её фанатов.