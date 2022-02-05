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Здание Посольства России в Маниле сильно пострадало из-за пожара

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы. В настоящее время возгорание ликвидировано.

4 февраля, 21:05

Пожар в Посольстве России в Маниле. Кадр видео © YouTube / Rappler

Здание Посольства России на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара. Об этом сообщили в МИД РФ.

Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

"По предварительным данным, зданию нанесён значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы. В телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России сообщается, что пожар ликвидирован.

Ранее Лайф писал, что пожар произошёл на территории Богоявленского собора в Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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