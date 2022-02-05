Здание Посольства России в Маниле сильно пострадало из-за пожара
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Пожар в Посольстве России в Маниле. Кадр видео © YouTube / Rappler
Здание Посольства России на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара. Об этом сообщили в МИД РФ.
"По предварительным данным, зданию нанесён значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы. В телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России сообщается, что пожар ликвидирован.
Ранее Лайф писал, что пожар произошёл на территории Богоявленского собора в Москве.
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