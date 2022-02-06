SCMP предрекла поражение США в гонке вооружений с Россией и Китаем
Неограниченное развитие системы противоракетной обороны может подтолкнуть РФ и КНР к созданию более мощного оружия для противодействия, отметил китайский аналитик Ву Рицян.
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Попытка США развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе приведёт Соединённые Штаты к поражению в гонке вооружений с Россией и КНР. Такое мнение выразили китайские эксперты в материале газеты South China Morning Post.
"Неограниченное развитие системы противоракетной обороны может подтолкнуть Китай и Россию к созданию более мощного оружия для противодействия", — сказал доцент кафедры международных исследований Китайского народного университета Ву Рицян.
Авторы материала также обеспокоены очень медленной ликвидацией остатков химического оружия в мире. По их мнению, опасность состоит в том, что есть страны, которые могут попытаться восстановить контроль над химоружием, пока оно полностью не уничтожено.
Ранее британская газета The Daily Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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