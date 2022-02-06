SCMP предрекла поражение США в гонке вооружений с Россией и Китаем

Попытка США развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе приведёт Соединённые Штаты к поражению в гонке вооружений с Россией и КНР. Такое мнение выразили китайские эксперты в материале газеты South China Morning Post.

"Неограниченное развитие системы противоракетной обороны может подтолкнуть Китай и Россию к созданию более мощного оружия для противодействия", — сказал доцент кафедры международных исследований Китайского народного университета Ву Рицян.

Авторы материала также обеспокоены очень медленной ликвидацией остатков химического оружия в мире. По их мнению, опасность состоит в том, что есть страны, которые могут попытаться восстановить контроль над химоружием, пока оно полностью не уничтожено.