Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи Путина и Си Цзиньпина
По мнению автора статьи, Россия и Китай больше не будут мириться с доминированием Запада во главе с США, вместе они "перевернут несправедливый мировой порядок".
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в условиях серьёзной напряжённости в мире знаменует начало "новой геополитической эры". Заявление, которое сделали страны по итогам переговоров двух лидеров, символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений, пишет британская газета The Daily Telegraph.
"Отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться", — говорится в статье.
По мнению автора, Россия и Китай после долгих лет "встали с колен" и теперь "перевернут несправедливый мировой порядок", который сложился после холодной войны. При этом он считает, что победителем в сложившейся ситуации является Путин. Он сможет использовать в качестве козыря поддержку КНР российской позиции по гарантиям безопасности. А также при помощи Китая укрепит позиции России на мировой политической арене и сможет смягчить удар от возможных санкций со стороны Запада. В статье отмечается, что плотное сотрудничество между странами не позволит США переключить фокус внимания на ситуацию в Тихоокеанском регионе.
Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
Комментариев: 0