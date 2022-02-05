Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

По мнению автора, Россия и Китай после долгих лет "встали с колен" и теперь "перевернут несправедливый мировой порядок", который сложился после холодной войны. При этом он считает, что победителем в сложившейся ситуации является Путин. Он сможет использовать в качестве козыря поддержку КНР российской позиции по гарантиям безопасности. А также при помощи Китая укрепит позиции России на мировой политической арене и сможет смягчить удар от возможных санкций со стороны Запада. В статье отмечается, что плотное сотрудничество между странами не позволит США переключить фокус внимания на ситуацию в Тихоокеанском регионе.