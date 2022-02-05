"Не стоит путать своих и чужих": В Бундестаге призвали Украину прекратить "выпады" из-за отказа ФРГ поставлять оружие

Глава Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала руководство Украины быть более сдержанным в своих заявлениях в адрес ФРГ из-за отказа в поставках оружия.

"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес. <...> В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна", — подчеркнула она в интервью DPA.