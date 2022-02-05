"Не стоит путать своих и чужих": В Бундестаге призвали Украину прекратить "выпады" из-за отказа ФРГ поставлять оружие
Там напомнили, что за последние восемь лет Берлин выделил Киеву около двух миллиардов евро на различные проекты "из чувства ответственности и дружбы".
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Глава Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала руководство Украины быть более сдержанным в своих заявлениях в адрес ФРГ из-за отказа в поставках оружия.
"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес. <...> В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна", — подчеркнула она в интервью DPA.
Несмотря на то что Берлин уже неоднократно отвечал отказом на требования Киева предоставить ему летальное оружие, за последние восемь лет Германия выделила Украине около двух миллиардов евро на реализацию различных гражданских проектов.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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