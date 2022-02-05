В Минздраве назвали три привычки, снижающие риск развития рака на 70%
Также специалист Дроздова напомнила, что при лечении онкологии очень важно вовремя обнаружить опухоль. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры.
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Благодаря здоровому образу жизни, в частности правильному питанию, регулярной физической активности, отказу от курения и алкоголя, человек может сократить риск развития рака на 70%. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
Более того, соблюдение этих нескольких правил снизит риск развития сердечно-сосудистых патологий и болезней органов дыхания, добавила она. По словам Дроздовой, на сегодняшний день к онкологии чаще всего приводят курение и злоупотребление алкоголем. При этом, как показывают исследования, развитие рака может вызвать и употребление продуктов, которые не прошли глубокую обработку. Особенно это касается горячо любимых россиянами мясных и колбасных изделий.
"В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов", — отметила Дроздова.
Она напомнила, что при лечении онкологии очень важно вовремя обнаружить опухоль. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры. Дроздова призвала сограждан после улучшения эпидситуации обязательно воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию по полису ОМС, где предусмотрены скрининги для выявления даже бессимптомных патологий.
Ранее онколог Юлия Михеева объяснила, кому особенно важно проходить регулярный скрининг рака. Специалист отметила, что в России, как и во всём мире, разработаны скрининговые программы по раннему выявлению различных онкологических заболеваний.
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