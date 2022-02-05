В Минздраве назвали три привычки, снижающие риск развития рака на 70%

Благодаря здоровому образу жизни, в частности правильному питанию, регулярной физической активности, отказу от курения и алкоголя, человек может сократить риск развития рака на 70%. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Более того, соблюдение этих нескольких правил снизит риск развития сердечно-сосудистых патологий и болезней органов дыхания, добавила она. По словам Дроздовой, на сегодняшний день к онкологии чаще всего приводят курение и злоупотребление алкоголем. При этом, как показывают исследования, развитие рака может вызвать и употребление продуктов, которые не прошли глубокую обработку. Особенно это касается горячо любимых россиянами мясных и колбасных изделий.

"В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов", — отметила Дроздова.

Она напомнила, что при лечении онкологии очень важно вовремя обнаружить опухоль. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры. Дроздова призвала сограждан после улучшения эпидситуации обязательно воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию по полису ОМС, где предусмотрены скрининги для выявления даже бессимптомных патологий.