Учёные обнаружили связь между группой крови и тяжёлым течением ковида

Люди с I группой крови легче переносят коронавирус, чем обладатели II группы. Исследования в этой области ещё не завершены, поэтому пока точно неизвестны причины такой тенденции и нет чёткой закономерности, рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

При этом он отметил, что учёные обнаружили чёткую связь с особенностями функционирования системы интерферона альфа. Нетёсов пояснил, что при заражении организм человека начинает вырабатывать интерферон, таким образом пытаясь побороть инфекцию.

"Интерфероновая защита — это один из компонентов врождённого иммунитета. В эту систему входят ферменты протеинкиназы. И вот эти протеинкиназы могут связываться с мембраной клетки, а могут не связываться. Если в организме человека преобладает первый тип протеинкиназ (которые связываются), люди болеют намного меньше. Но это тоже не абсолютная корреляция, а, скорее, опять же тенденция, но существенно более чёткая, чем с группами крови", — рассказал вирусолог "Газетe.Ru".