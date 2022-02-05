Диетолог Соломатина объяснила, какие консервы могут вызвать рак

Злоупотребление консервами может приводить к повышению давления, а также увеличивать риск развития онкологии. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В эфире радио Sputnik она отметила, что консервированные продукты можно условно разделить на два типа: домашнего приготовления и промышленного. При употреблении первых важно помнить о большом количестве соли в их составе.

"Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз. Кроме того, соль даёт отечность и ухудшение метаболических процессов", — пояснила Соломатина.

А промышленные консервы в первую очередь могут быть опасны из-за бензоата натрия — это часто используемая пищевая добавка, которая может провоцировать развитие рака.

"Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов", — заключила диетолог.