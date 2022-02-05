Диетолог Соломатина объяснила, какие консервы могут вызвать рак
Специалист отметила, что консервированные продукты можно условно разделить на два типа: домашнего приготовления и промышленного. Каждый из них по-своему опасен.
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Злоупотребление консервами может приводить к повышению давления, а также увеличивать риск развития онкологии. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
В эфире радио Sputnik она отметила, что консервированные продукты можно условно разделить на два типа: домашнего приготовления и промышленного. При употреблении первых важно помнить о большом количестве соли в их составе.
"Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз. Кроме того, соль даёт отечность и ухудшение метаболических процессов", — пояснила Соломатина.
А промышленные консервы в первую очередь могут быть опасны из-за бензоата натрия — это часто используемая пищевая добавка, которая может провоцировать развитие рака.
"Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов", — заключила диетолог.
Ранее Лайф сообщал, что нутрициолог Надежда Чернышова оценила выводы учёных о связи рака и консервированных овощей. По её мнению, сказываться может воздействие не только солей, но и других веществ. Также не стоит исключать наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям.
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